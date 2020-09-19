الداخلية توجه قوافل طبية للكشف على نزلاء السجون (صور)

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قام قطاع السجون بتوجيه قوافل طبية، ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى منطقتى سجون المنيا ووادى النطرون بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان، لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وتقديم الرعاية الطبية لهم وصرف الأدوية اللازمة لهم.



وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى إستمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.



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تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط بندقية آلية وكمية من مخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامى مطلوب ضبطه حال إختبائه بالقليوبية.



وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مُقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا، سبق إتهامه فى العديد من القضايا والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "إستعراض قوة" محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، وكذا المطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "شروع فى قتل") بالتردد على دائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية وعدد 9 طلقات من ذات العيار - 200 جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى) وإعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.