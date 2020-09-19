ضبط 49 ألف قرص بحوزة شخصين بالمنيا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن المنيا من ضبط سيارة بدائرة مركز شرطة ملوى عثر بداخلها على مخبأ سرى به (طبنجة

– عدد من الطلقات – عدد 49000 قرص مخدر لعقار التامول – عدد 2 لوحة معدنية – مبلغ مالى – عدد 3 هاتف محمول) بحوزة شخصين (عامل،مزارع، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة أسيوط)،وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة سرقة كمية من المواد البترولية من أحد خطوط أنابيب البترول بالشرقية.


تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية بتوقف سيارة نصف نقل بجوار خط أنابيب السولار التابع لشركة أنابيب البترول والمار بإحدى القرى بدائرة المركز.


على الفور إنتقلت أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام إلى محل البلاغ، وتم ضبط السيارة المُشار إليها مُحمل عليها خزان يحوى مادة السولار ومغطى بمشمع بلاستيكى حال توقفها بالقرب من خط أنابيب بترول (مخصص لنقل السولار من مدينة بنها إلى مدينة الزقازيق تابع لشركة أنابيب البترول)، وتبين تركيب "محبس" بالخط المُشار إليه مُثبت به خرطوم.


كما أمكن ضبط سيارة ملاكى قيادة (سائق – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) يستقلها برفقته (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية)، وعثر بحوزته على الرخصة الخاصة بالسيارة النصف نقل السابق الإشارة إليها، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بسرقة "السولار" من خط الأنابيب المُشار إليه عقب تثبيت محبس عليه ونقله إلى الخزان المحمل على السيارة المضبوطة بالإشتراك مع شخصين آخرين "جارى ضبطهما"، وقررا بهروب قائد السيارة النقل خشية ضبطه عقب مشاهدة الأهالى له وقيامه بالإتصال بهما لإحضار السيارة

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى ضبط المتهمين الهاربين

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