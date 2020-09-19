ضبط بندقية آلية وكمية من مخدر الحشيش بحوزة عاطل بالقليوبية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط بندقية آلية وكمية من مخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامى مطلوب ضبطه حال إختبائه بالقليوبية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مُقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا، سبق إتهامه فى العديد من القضايا والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "إستعراض قوة" محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، وكذا المطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "شروع فى قتل") بالتردد على دائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية وعدد 9 طلقات من ذات العيار - 200 جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى) وإعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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