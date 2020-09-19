تحسن معنويات المستهلكين الأمريكيين في أوائل سبتمبر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
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أفاد مسح لجامعة ميشيغان بأن معنويات المستهلكين الأمريكيين تحسنت في أوائل سبتمبر أيلول.

وأظهر المسح أيضا أن تأثير الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر لها في نوفمبر تشرين الثاني بدأ في الانعكاس على التوقعات بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وقالت جامعة ميشيغان إن مؤشرها لمعنويات المستهلكين صعد إلى 78.9 في النصف الأول من الشهر الجاري من قراءة نهائية عند 74.1 في أغسطس آب.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا صعود المؤشر إلى قراءة عند 75.

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