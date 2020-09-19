حقيقة دخول بيراميدز في مفاوضات مع أحمد حمدي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:32 م
احمد حمدي
احمد حمدي
أمل الحلفاوي
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تناثرت بعض الأخبار التي تشير إلى دخول بيراميدز في مفاوضات مع أحمد حمدي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة الحالي، والأهلي السابق.

واوضحت التقارير أن بيراميدز قام باغراء حمدي لضمه بعرض مالي ضخم، مؤكدة أنه بات قريبا من التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ونفى مصدر في بيراميدز، دخول ناديه في مفاوضات مع اللاعب، مؤكدا أن إدارة النادي السماوي تحترم عقود اللاعبين مع أنديتهم، وأن لجنة التعاقدات تعمل بشكل احترافي في ملف الصفقات الجديدة.

كما أكد أن النادي لا يفاوض أي لاعب في الدوري المصري، خلال الفترة الحالية، عكس ما أشيع.

وأشار إلى أن وكلاء لاعبين يقومون باقحام اسم نادي بيراميدز من أجل رفع قيمة عقود لاعبيهم وتسويقهم بشكل أكبر، موضحا أن احمد حمدي لاعب رائع مثله مثل الكثير من اللاعبين، لكن بيراميدز لديه أكثر من لاعب في مركزه ولو اراد ضمه سوف يتواصل بشكل مباشر مع نادي الجونة.

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رياضة الاخبار الرياضية احمد حمدي

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