أمن الجيزة يكشف كواليس خطف شاب بالعجوزة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات واقعة إختطاف ثلاثة أشخاص، لخلافات مالية وضبط مرتكبى الواقعة، بمنطقة العجوزة وسط المحافظة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد مصطفي خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، تاجر تمور، مقيم بالوادى الجديد، بقيام أحد الأشخاص (له معلومات جنائية، وآخرين بإقتياد نجله له معلومات جنائية، وصديقين له مقيمان بالوادى الجديد، حال إستقلالهم سيارة ملاكى خاصة بصديق آخر لهم وإحتجازهم لحين إستعادته سيارة ملاكى سبق لنجله إستئجارها منه.

وعقب ذلك قام عميلين له فى مجال تجارة التمور محددان، مدين لهما بمبلغ 70 ألف جنيه، بالإستيلاء عليها كضمان لحين سداده قيمة الدين.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت تحرياته إلى صحة ما جاء بأقوال المُبلغ وقيام المشكو فى حقه بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع شخصين (ميكانيكى، حلاق"لأحدهما معلومات جنائية")، مقيمان بمنطقة ميت عقبة دائرة قسم شرطة العجوزة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم حال إستقلالهم السيارة الملاكى السابق للمجنى عليه الأول "نجل المُبلغ" إستئجارها من المتهم الأول حيث قرر بقيامه بالتواصل مع عميلى المُبلغ وإستعادته لتلك السيارة نظير تسليمهم السيارة الملاكى الخاصة بأحد أصدقاء المجنى عليهم وتم بإرشاد المتهمين تحرير المجنى عليهم من مكان إحتجازهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، ملابسات واقعة اختطاف ثلاثة أشخاص، وضبط مرتكبي الواقعة، بمنطقة العجوزة وسط المحافظة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد مصطفي خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة من تاجر تمور، مقيم بالوادي الجديد، بقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وآخرين باقتياد نجله، له معلومات جنائية، وصديقين له مقيمان بالوادي الجديد، حال استقلالهم سيارة ملاكي خاصة بصديق آخر لهم واحتجازهم لحين استعادته سيارة ملاكي سبق لنجله استئجارها منه.

وعقب ذلك قام عميلين له في مجال تجارة التمور محددان، مدين لهما بمبلغ 70 ألف جنيه، بالاستيلاء عليها كضمان لحين سداده قيمة الدين.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت تحرياته إلى صحة ما جاء بأقوال المُبلغ وقيام المشكو في حقه بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شخصين (ميكانيكي، حلاق"لأحدهما معلومات جنائية")، مقيمان بمنطقة ميت عقبة دائرة قسم شرطة العجوزة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم حال إستقلالهم السيارة الملاكى السابق للمجنى عليه الأول "نجل المُبلغ" إستئجارها من المتهم الأول حيث قرر بقيامه بالتواصل مع عميلى المُبلغ وإستعادته لتلك السيارة نظير تسليمهم السيارة الملاكى الخاصة بأحد أصدقاء المجنى عليهم وتم بإرشاد المتهمين تحرير المجنى عليهم من مكان إحتجازهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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