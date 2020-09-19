إطلاق مبادرة 100 مليون صحة للأمراض المزمنة في المنيا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:23 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ هناء البشيري
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أطلقت اليوم الادارة الصحية بمركز المنيا مبادرة 100 مليون صحة لكبار السن ومن هم فوق سن الـ 40 بالوحدات الصحية ومراكز الشباب والجمعيات الاهلية ولمدة شهر كامل.

وقال الدكتور «عادل معاذ»، مدير الادارة الصحية بمركز المنيا، أن المبادرة تستهدف كبار السن ومن هم فوق سن الـ 40 لذوى الامراض المزمنة مثل الصغط ومرض السكرى وبعض الأمراض الأخرى.

وأشار معاذ فى تصريحاته أن الحملة تستهدف كافة ابناء مركز المنيا وخاصة كبارالسن وأصحاب الأمراض المزمنه لفحصهم وتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الادوية الاازمة مجانًا وأنه ستم تحويل الحالات الحرجة الى معهد الأورام والتامين الصحى لعمل التحاليل والاشعات اللازمة

وأكد معاذ أن الحملة مستمرة بناء على تكليفات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا وتوجيهات الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

جدير بالذكر أن مديرية الصحة تنفذ حاليا حملة الكشف عن سرطان الثدى للسيدات على مستوى المحافظة بهدف الاكتشاف المبكر لأمراض الثدى عند المرأة.

وعلي جانب آخر، قامت وحدة الملاريا وناقلات الامراض التابعة للادارة الصحية بملوى، بتكثيف حملات الملاريا بالرش والتعقيم ومكافحة البعوض والحشرات وناقلات الأمراض، حيث قامت حملة من إدارة وحدة الملاريا وناقلات الامراض بمدينة ملوى برئاسة المهندس مصطفى على والمهندس محمد محمود النحاس مسئولى قسم الملاريا، برش وتطهير وتعقيم مستشفى ملوى العام

وفى سياق متصل قام الاستاذ رضا عبدالمجيد مدير شئون المقر بديوان مجلس مدينة ملوى بأعمال النظافة والتطهير لديوان الوحدة المحليّة لمركز ومدينة ملوى وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

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