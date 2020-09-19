شريف دسوقي ل"الفجر الفني": ماجد الكدواني ملاك ربنا على الأرض.. وهكذا تم ترشيحي لفيلم "عواجيز الفرح"

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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كشف الفنان شريف دسوقي عن أعماله الجديدة التي يستعد لها الفترة القادمة، ومنها فيلم "عواجيز الفرح" ،

وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قال شريف:" قام بترشيحي لفيلم "عواجيز الفرح" أحمد الجنايني و ماجد الكدواني، من قبل أن يشاهدوني في مسلسل "100 وش" بشخصية سباعي ، فشاهدوني في فيلم "ليل خارجي" .

وأستكمل شريف حديثه قائلاً:" فكان الكاست يتغير لشهور كثيرة، وكان ماجد الكدواني يكتب إسمي في مسودة هو وأحمد الجندي، فماجد الكدواني أحبه كثيراً "ملاك ربنا على الأرض" فعندما أشاهد له مشهد في أي عمل، اقوم بعمل تعظيم سلام له" .

وفي نهاية حديثه قال:" أحمد الجندي أحب جميع أعماله، أجسد شخصية تسمى "حسين" وهي شخصية جديدة عن ما قدمته سابقاً، أتمنى أن ينل الفيلم إعجاب الجميع، ومعنديش مراهنة أهم من دور حسين في عواجيز الفرح" .

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