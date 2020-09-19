كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بالطالبية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطى
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نجحت مديرية أمن الجيزة فى كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة إحدى السيدات (ربة منزل مصرية تحمل جنسية إحدى الدول العربية، مُقيمة بشقة بدائرة القسم) داخل الشقة محل إقامتها وبها كدمات وجروح، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتوياتها، وما قررته شقيقتها (ربة منزل مصرية تحمل جنسية ذات الدولة- مُقيمة بشقة بذات العقار) بعدم وجود عدد 2 هاتف محمول خاصين بالمجنى عليها.

فقد توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء إرتكاب الواقعة أشخاص (حارس العقار محل البلاغ "له معلومات جنائية" – شقيقة الأول - خراط).. مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة أسفرت عن ضبطهم وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر حارس العقار بأنه نظرًا لعمله بالعقار محل إقامة المجنى عليها وعلمه بثرائها وإقامتها بمفردها وعمل شقيقته طرفها عقد العزم على قتلها بقصد سرقتها، وبتاريخ الواقعة قامت شقيقته بتسهيل دخوله والمتهم الثالث للشقة محل الواقعة وما أن شاهدا المجنى عليها حتى قاما بالتعدى عليها بالضرب على رأسها بإستخدام "2 طفاية سجائر " عُثر عليهما بمحل الحادث وبهما أثار دماء " فأوديا بحياتها وقامت المتهمة الثانية بنزع بعض المصوغات الذهبية التى كانت تتحلى بهم، وإستولوا من الشقة على (عدد 5 هواتف محمولة - زجاجتى عطر - جهاز راوتر "ظنًا منهم أنه جهاز تسجيل خاص بكاميرات المراقبة بالشقة") وهربوا، وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات وبعض الملابس التى كانوا يرتدوها وبها آثار مدممة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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