حسن الرداد يوجه رساله لرامي رضوان.. والأخير يرد

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:21 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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أعرب الفنان حسن الرداد، عن سعادته بالحوار الذي أجرى مع الأعلامي رامي رضوان، مساء أمس الجمعه موجه رساله خاصه.


ونشر حسن الرداد، صوره له مع رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" معلقا عليها "
"اتبسط جدا بالحوار الراقى الشيك مع ملك الرقى كله، البرنس رامى رضوان، حقيقى حوار مختلف بعيد عن أسئلة البحث عن الترند حتى لو كان على حساب الضيف، شكرا على الاستضافة الحلوة دى"

كما حرص رامي، على الرد عليه قائلاً "الحوار حلو بوجودك يا أبو الشياكة والرقى والحلاوة كلها يا شقى".


يشار إلي أن الفنان حسن الرداد، حل ضيف امس في برنامج" مساء bmc" والذي تحدث من خلاله عن العديد من كواليس أعماله الفنية.

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