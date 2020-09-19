أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19-9-2020 بعد زيادة 5 جنيه للجرام

حققت أسعار الذهب في بداية تعاملات الأسبوع، اليوم السبت، استقرار، بعدما شهدت ارتفاعات مفاجئة في تعاملات الأمس عقب ارتفاع السعر العالمي.

وافتتح سوق الذهب في مصر تعاملات الأسبوع اليوم السبت 19-9-2020 على الأسعار التالية:

سعر جرام الذهب "عيار 18 ": 731 جنيه.

سعر جرام الذهب "عيار 21 " : 853 جنيه.

سعر جرام الذهب "عيار 24 ": 974 جنيه.

سعر "الجنيه الذهب" : 6824 جنيه.

وكانت أسعار الذهب شهدت على مدار تعاملات الأسبوع الماضي تقلبات سعرية ، بحيث سجلت مكاسب في بداية الأسبوع الماضي سرعان ما خسرتها في منتصف الأسبوع قبل أن تعاود الارتفاع من جديد يوم أمس الجمعة بقيمة 5 جنيه للجرام الواحد.