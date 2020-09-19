"الأمم المتحدة" تقترح كيان مالي جديد لدعم الدول المتضررة من كورونا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:24 ص
انطونيو جوتيريش - الأمين العام للأمم المتحدة
انطونيو جوتيريش - الأمين العام للأمم المتحدة
أحمد الشيخ
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عرضت الدكتورة فيرا سونج واى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، خلال لقائها وزير المالية الدكتور محمد معيط مقترحًا بإنشاء كيان ذى طبيعة خاصة تحت مظلة الأمم المتحدة تدعمه الدول الكبرى، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية؛ لمساندة البلدان المتضررة من أزمة "كورونا"، بحيث يتولى هذا الكيان ضمان أو سداد الالتزامات المالية عن الدول المتأثرة سلبًا بالجائحة لحين تعافى اقتصاداتها.


وأشادت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة خلال اللقاء الذى جمعها بوزير المالية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بالتجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى، التى مكَّنت الاقتصاد المصرى من التعامل الجيد والمرن مع تداعيات جائحة "كورونا"، وتخفيف حدتها وسرعة احتوائها بإجراءات استباقية، على النحو الذى حظى بتجديد ثقة المؤسسات الدولية فى صلابة الاقتصاد المصرى؛ ليصبح من أفضل الاقتصادات الناشئة بالعالم.


وقالت: لولا الإصلاح الاقتصادي ما استطاعت مصر مجابهة آثار "كورونا"، مثَّمنة النتائج الاقتصادية التي حققتها مصر رغم تداعيات "الجائحة" علي الاقتصاد العالمي والمصري.




من جهته أكد وزير المالية على أن مصر تدعم وجود كيان مقترح لسداد الالتزامات المالية عن الدول المتأثرة سلبًا بجائحة "كورونا"؛ حتى تتعافى اقتصاديًا. 

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