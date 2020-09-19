بعد نصبه على راغبي السفر.. ضبط صاحب شركة عمالة بالجيزة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:33 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مالك شركة بالجيزة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.

تبلغ للإدارة من مواطنين، مقيمان بالمنوفية وكفرالشيخ، بتعرضهما لواقعة إحتيال من قبل مسئولى شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج والإستيلاء على أموالهما بزعم توفير فرص عمل لهما بالخارج دون الوفاء بذلك.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها صاحب ومدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج كائنة بالجيزة، له معلومات جنائية، إذ قام المذكور بممارسه نشاطًا إحتياليًا فى الإحتيال على المواطنين من راغبى السفـر للعمـــــل بالخارج بقصد الإستيــــــلاء على أموالهـــــم وتمكن من الإستيلاء من أحدهما على مبلغ 30 ألف جنيه، وقام بتسليمه عقد عمل ومسوغات تعيين بإحدى الدول الأجنبية مزورة وتحصل من الثانى على مبلغ 35 ألف جنيه، بزعم توفير عقد عمل له بإحدى الدول العربية خلافًا للحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة بأماكن تردده تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب الجيزة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة المشار إليها تم إيقاف نشاطها بالتنسيق مع الجهات المعنية لمخالفتها شروط الترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم.

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