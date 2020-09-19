حملات ليلية تمنع التعدي على الأراضي الزراعية بالفيوم وطامية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
ريهام على
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قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، أن الإدارة الزراعية بمركزى الفيوم وطامية قد نفذت بالتنسيق مع الوحدة المحلية وقوات الشرطة قد قامت بتنفيذ حملات ليلية، وذلك تنفيذًا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات لازالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين.

أكد وكيل الوزارة بأن هناك غرفة عمليات بالمديرية والإدارات، بقيادة المهندس علي مسعد، مدير عام الحماية تعمل طوال أيام الاجازات الرسمية على مدار اليوم لمنع اي تعدي على الأراضي الزراعية وإزالة كافة التعديات بالبناء في مهداها.

خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز ومدينة طامية بقيادة المهندس ألفي كامل، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحلية، برئاسة المحاسب ياسر جمعه، رئيس مركز ومدينة طامية، بتنفيذ ازالة اليوم عباره عن حجرتين بالبلوك الأبيض على مساحة 70 متر، وذلك بزمام جمعية قرية سرسنا حوض زمزم، بحضور المهندس عرابى محمد يمانى، رئيس قسم حماية الاراضى، والمهندس فرج الله، مدير الجمعية والاستاذ محمد فتحى، نائب رئيس مجلس المدينه ورئيس الوحدة المحلية بالتنسيق مع مركز شرطة طامية الأجهزة الأمنية المعاونة.

وفي سياق ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب احمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ إزالة ليليه بناحية م دمو علي مساحه قيراط، وايضا تنفيذ ازاله اخري بناحيه م دمو علي مساحه ١قيراط و١٢سهم، بحضور الأستاذة علا، رئيسه وحده دمو والاستاذ نبيل ثابت، رئيس القسم الهندسي بالوحده والمهندس خالد فتحي، رئيس الحمايه بالمركز، والمهندس جمال عبد الحليم مسؤل التعديات، والمهندس نبيل ثابت، والمهندس مجدي حزكيال، مدير جمعيه م دمو، والمهندس سيد احمد حمايه الأراضي، والمهندس ناصر ميلاد، رئيس قسم المكافحة بالادارة.
حملات ليلية تمنع التعدي على الأراضي الزراعية بالفيوم وطامية
حملات ليلية تمنع التعدي على الأراضي الزراعية بالفيوم وطامية
حملات ليلية تمنع التعدي على الأراضي الزراعية بالفيوم وطامية
حملات ليلية تمنع التعدي على الأراضي الزراعية بالفيوم وطامية
حملات ليلية تمنع التعدي على الأراضي الزراعية بالفيوم وطامية
حملات ليلية تمنع التعدي على الأراضي الزراعية بالفيوم وطامية
حملات ليلية تمنع التعدي على الأراضي الزراعية بالفيوم وطامية
حملات ليلية تمنع التعدي على الأراضي الزراعية بالفيوم وطامية

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