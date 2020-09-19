الزراعة: منع التعدي على الأرض صلب الحفاظ على الفلاح (فيديو)

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:30 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تنظر إلى ملف الزراعة منذ 2014 على أنه ملف أمن قومي، حيث أنه يوفر الأمن الغذائي للمواطن المصري.

وأشارت "القرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن الدولة توجهت لزراعة مناطق جديدة لزراعتها، إجراء دراسات لتحديد أنواع الزراعات المطلوبة، واستنباط أصناف زراعية جديدة.

وأضاف أنهم يولون اهتمام لسلالات الماشية لتعظيم الإنتاج الحيواني، فضلا على أنهم يعملون على منع التعدي على الأرض الزراعية، منوها بأن الحفاظ على الأرض الزراعية هو صلب الحفاظ على الفلاح المصري، ويساعد على تأمين الغذاء للمواطن المصري.

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وقال الدكتور سيد خليفة، مدير مكتب "أكساد" ونقيب الزراعيين، خلال تفقّده عددًا من المشروعات التي تمّت على أرض محافظة مطروح، إنه تم تنفيذ عدد من المشروعات للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، وذلك في محافظة مطروح، بالتعاون مع منظمة الفاو وبرنامج الاتحاد الأوروبي المشترك بالتنمية الريفية.

وأكد أن هناك مشروعين هما WASH مشروع إمداد المجتمعات المحلية بالمياه عن طريق حصاد المياه، ومشروع حصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة لتحسين سبل العيش للمجتمعات المحلية ما بين عامي 2016 و2020؛ وذلك للحد من مشكلات ارتفاع معدلات التصحر في عدد من المناطق بالساحل الشمالي من خلال تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف خليفة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه تم تنفيذ المشروعين في منطقة الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، بلغت منطقة عمل المشروع 12،600 كم2 (حوالى ثلاثة ملايين فدان)، وتمتد بطول نحو 300 كم من الغرب للشرق بمحاذاة البحر الأبيض المتوسط من قرية فوكه شرقًا إلى مدينة السلوم غربًا، وعمق حوالى 50 كم من الشمال للجنوب، وتضم 22 ألف أسرة بدوية.




وأوضح مدير مكتب أكساد بالقاهرة أن هذه المنطقة تعتمد بشكل أساسي على مياه الأمطار كمصدر رئيسي لمياه شرب الإنسان والحيوان، وكذلك ري الزراعات المطرية المتمثلة في التين والزيتون واللوز والشعير، حيث يبلغ متوسط المعدل السنوي لسقوط الأمطار 140 مم، مشيرًا إلى أنه من خلال هذه المشروعات تم توفير 172 ألف م3 من مياه الشرب للإنسان والحيوان والري التكميلي في منطقة جافة تعتمد بشكل أساسي على مياه الأمطار كمصدر رئيسي ووحيد للمياه لشتى الاستخدامات.


وأشار إلى أنه تم تنفيذ مشروعات لإقامة 1020 منشأة حصاد مياه متمثلة في إنشاء آبار جديدة وصيانة وإعادة تأهيل الآبار الرومانية؛ والتي يعود تاريخ إنشائها إلى العصر الروماني وفقدت قدرتها على خزن الماء بفعل الزمن والعوامل الجوية للاستفادة منها في تلبية احتياجات المجتمعات البدوية بمطروح.

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