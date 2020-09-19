بدء التدريب المهني بـ4 مراكز بالقوى العاملة بالإسكندرية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:28 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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بدأت فعاليات التدريب المهني بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية على مهن : الحياكة، والملابس الجاهزة في ٤ ورش  للتدريب بمراكز محرم بك والحضرة والرمل والهانوفيل ، وعلى مهنة التبريد والتكيف بورشة تدريب مركز محرم بك.
ومن المقرر أن  يبدأ الأسبوع المقبل التدريب على مهن الالوميتال بمركز تدريب الهانوفيل، وإصلاح وصيانة المحمول بمركز تدريب محرم بك.
وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان، قد وجه مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب  للحد من انتشار فيروس كورونا ، فضلاً عن  تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية. 
تنفيذا لتوجيهات معالي الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة باستئناف عمليات تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل والحد من البطالة مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا وتعقيم مراكز التدريب قبل وبعد انعقاد الورش التدريبية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين المتدربين.
وفي نفس السياق قال ياسر سعيد مدير المديرية : إن يراعي في الاعتبار  مع بدء عملية التدريب الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، وتعقيم مراكز التدريب قبل وبعد انعقاد الورش التدريبية، وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين المتدربين، وقد تم توزيع الكمامات التي تنتجها مراكز التدريب المهني التابعة للقوى العاملة بالإسكندرية مجانا على المدربين والمتدربين قبل بداية الدورة التدريبية في جميع الورش.
 

 

 تعرف علي فرصتك..  القوى العاملة تعلن عن 6193 فرصة عمل برواتب تصل لـ 5500  جنيه
 
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 6 آلاف 193 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5500 جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعي، وذلك من خلال 57 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات خلال  شهري سبتمبر وأكتوبر 2020.
وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية، اليوم ، إن نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني "برنامج طالبي العمل" www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة  للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.
وكشف سعفان عن أن فرص العمل المتوفرة تشمل: 390 سائق رخصة خاصة مهنية ، و 215  ضابط أمن ، و 4500 فرد أمن مؤهل عالي ومتوسط ، و 1350 عامل نظافة وخدمات مؤهل إعدادية ، و 167 فنى إنتاج  و 700 مساعد إنتاج ، و 435  فني صيانة وتجميع وتغليف ، و310 فنى كهرباء وميكانيكا ودوكو وسمكري سيارات وتشغيل ماكينات وبرادة وفيبر ، وسباكة ولحام  مؤهل وبدون، و1000 ممثلين خدمة عملاء براتب يصل إلى 2500 جنيه ، والسن من 18 إلى 40 سنة ذكور وإناث، و26 يوم عمل و4 أيام راحة أسبوعية داخل القاهرة ، و24 يوم عمل وراحة 6 أيام خارج القاهرة .
كما تشمل الفرص مهندسين إنتاج ، ومهندسين جودة ، ومهندسين ميكانيكا باور وكهرباء تحكم ، و مدرسين لغة ألمانية ، وأخصائيين خدمات مالية ، ومحاسبين ، ومدير مبيعات ، ومندوبين مبيعات ، وفنى كمبيوتر وأخصائي تغذية علاجية ، وممرضي عمليات وأدوار ، وعمال خياطة ، ومشرفي أقسام، وكاشير، ومراقب كاميرات، ومنسق ممرات، ومخازن، وبقالة، ولحوم، وخضروات، وخباز شرقي غربي، وعمال عاديين ، وسائقين كلارك .
وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب:

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