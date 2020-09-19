تحطم طائرة شحن كينية بالصومال

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:17 ص
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات
Advertisements

تحطمت طائرة شحن تابعة لشركة الخطوط الجوية الكينية "سيلفرستون آير"، اليوم السبت، في مطار آدم عدي الدولي بالعاصمة الصومالية "مقديشو".

 

وأظهرت صور تم اتخاذها من موقع الحادث، اصطدام قمرة قيادة الطائرة بحاجز خرساني على بعد خطوات من البحر، وفقًا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

 

ولم يعلن المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في الصومال، وأحد الحاضرين في موقع الحادث، مزيدًا من التفاصيل في الوقت الحالي.

 

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن مطار آدم عدي يعد مقرا للبعثات الدبلوماسية ومهبطا لرحلات المساعدات الإنسانية في الصومال التي تحاول إعادة بنائها بعد أن دمرتها ثلاثة عقود من النزاعات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كينيا طائرة كينية تحطم طائرة شحن الصومال

أخبار تهمك

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

منذ حوالي 18 ساعة

سبب إصرار برشلونة على ضم نجم أياكس

منذ حوالي 4 ساعات

بلانكو بديل كاسيميرو في ريال مدريد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي لضم أيوب الكعبي

منذ نصف ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر المقاصة في الدوري

منذ ساعة

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 14 ساعة

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على نجم جديد

منذ ساعة و 9 دقيقة

محمد ابراهيم مديرا فنيا لمنوف في دورة الترقي

منذ ساعة و 14 دقيقة

بايرن ميونيخ يتفوق على برشلونة في صفقة "ديست"

منذ 40 دقيقة

تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

مكافحة كورونا تزف خبرا سارا للمصريين بشأن لقاح الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

خطوة تفصل الأهلي عن أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

عرض مالي كبير يقرب الأهلي من صفقة الجناح الطائر

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

كينيا تنشر المزيد من القوات في الصومال بعد هجمات لجماعة "الشباب"

انفجار ضخم في وسط العاصمة الصومالية مقديشو

السفارة الأمريكية في كينيا تحذر رعاياها من هجمات إرهابية محتملة

كينيا تستدعي سفيرها بالصومال مع تصاعد النزاع الحدودي

كينيا تستدعي سفيرها في الصومال مع تصاعد التوتر الإقليمي

الخطوط القطرية تدشن رحلاتها إلى مقديشو في مساعي للسيطرة على الصومال

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:33 ص

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على نجم جديد

تطورات مفاوضات الأهلي لضم أيوب الكعبي

11:11 ص

عرض مالي كبير يقرب الأهلي من صفقة الجناح الطائر

09:00 ص

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

10:10 م

بلانكو بديل كاسيميرو في ريال مدريد

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟