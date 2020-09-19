تعرف على العاصفة كالسيدا وخطورتها على مصر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
أية سويد
Advertisements
العاصفة كاسيلدا 
كاسيلدا هي عاصفة شبه استوائية في البحر المتوسط وتشبه الأعاصير في حركتها وكانت منخفض جوي تسبب في هطول قوي للأمطار على ليبيا وتونس، وبعد تحرك المنخفض باتجاه البحر تطورت قوته وأصبح عاصفة شبه استوائية.

وهي نوع من العواصف قليلة الحدوث والتي في الغالب تتشكل في الخريف او بداية الشتاء، احيانا تتطور وتصبح عواصف قوية قد تصل الى قوة اعصار من الدرجة الاولى.

وتشكلت العاصفة كاسيلدا نتيجة لتسرب هواء بارد في طبقات الجو العالية والمُتوسطة، وعملت على نشوء حالة من عدم الإستقرار الجوي، سرعان ما تطورت إلى عاصفة متوسطية.

وتتحرك العاصفة كاسيلدا شمالًا نحو وسط البحر الأبيض المتوسط، لتكتسب في طريقها المزيد من القوة والعنف من الحرارة العالية لمياه البحر، ثم نحو الشمال الشرقي، لتؤثر بشكل مباشر على اليونان ثم جزيرة كريت.

وتشكلت العاصفة كاسيلدا الثلاثاء الماضي قبالة السواحل الليبية بعدما كانت عبارة عن حالة من عدم استقرار جوي قوية جلبت كميات كبيرة من الأمطار على سواحل شمال غرب ليبيا، وبدأ مركز العاصفة يتحرك شمالًا فوق مياه وسط البحر المتوسط.

وبدأت تأثيرات العاصفة كاسيلدا على السواحل الغربية من اليونان من مساء الخميس الماضي على شكل سحب رعدية مُحملة بكميات كبيرة من الأمطار، مُترافقة برياح عاتية تتجاوز سرعة هباتها 150 كمساعة، وبعدها تحركت شرقا باتجاه العاصمة اليونانية أثينا وعموم مناطق اليونان.

وأثرت العاصفة بشكل مباشر على حركة الملاحة البحرية، وتتسبب باغلاق الموانئ نظرًا للارتفاع الكبير في أمواج البحر تنيجة لشدة الرياح المُصاحبة للعاصفة كاسيلدا، وتشير التوقعات إلى حدوث تراجع في شدة العاصفة اليوم وتحركها نحو الجنوب الشرقي باتجاه جزيرة كريت، ويُتوقع أن تؤثر عليها برياح قوية، تصل بعض هباتها لحدود 120 كمساعة، مترافقة بالأمطار الغزيرة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوزية اليوم أنه من خلال متابعة صورة الاقمار الصناعية والنماذج العددية، فإن العاصفة كاسيلدا تصل الي أقصي غرب البلاد غدا الاحد مساءا مسببة رياح نشطة تصل سرعتها ٢٠ عقدة وارتفاع في الامواج مع بداية يوم الاثنين ٢١ سبتمر كما يصاحبها سقوط أمطار تكون غزيرة علي السلوم ومطروح.

وستقتصر بقايا العاصفة على زخات رعدية من المطر تتركز في شمال غرب مصر مع تراجع كبير في سرعة الرياح، حيث ستكون معتدلة الى نشطة السرعة لن تتجاوز سرعة هباتها ال 60كلمساعة، وتنخفض درجات الحرارة قليلاُ مقارنة بالايام السابقة. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر كالسيدا

أخبار تهمك

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

منذ حوالي 12 ساعة

مكافحة كورونا تزف خبرا سارا للمصريين بشأن لقاح الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر المقاصة في الدوري

منذ ساعة

بايرن ميونيخ يتفوق على برشلونة في صفقة "ديست"

منذ 42 دقيقة

عرض مالي كبير يقرب الأهلي من صفقة الجناح الطائر

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي لضم أيوب الكعبي

منذ 33 دقيقة

خطوة تفصل الأهلي عن أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

سبب إصرار برشلونة على ضم نجم أياكس

منذ حوالي 4 ساعات

محمد ابراهيم مديرا فنيا لمنوف في دورة الترقي

منذ ساعة و 16 دقيقة

بلانكو بديل كاسيميرو في ريال مدريد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

منذ حوالي 18 ساعة

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على نجم جديد

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

لأول مرة فى تاريخها.. تركيا تواجه أول إعصار خلال أيام

العاصفة "زوربا" تبتعد عن شواطيء تركيا

عاجل - السعودية| خبير: هواء قطبي بارد يؤثر على شمال غرب المملكة

عاصفة هوائية تضرب سوريا والأردن ولبنان

أول أعصار فى الأطلسى يضرب ولاية أمريكية فى موسم الأعاصير

تعرف على حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم الخميس

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:33 ص

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على نجم جديد

تطورات مفاوضات الأهلي لضم أيوب الكعبي

11:11 ص

عرض مالي كبير يقرب الأهلي من صفقة الجناح الطائر

09:00 ص

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

10:10 م

بلانكو بديل كاسيميرو في ريال مدريد

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟