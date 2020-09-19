بايرن ميونيخ يتفوق على برشلونة في صفقة "ديست"

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:02 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، أن نادي بايرن ميونيخ الألماني، قريب من التعاقد مع الأمريكي سيرجينو ديست، ظهير أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن ميونيخ اتفق مع ديست على التوقيع لمدة 4 سنوات، قابلة للتمديد لعام إضافي.

وتابعت الصحيفة، أن الصفقة لم يتبق عليها سوى توصل بايرن ميونيخ لاتفاق مع أياكس أمستردام بشأن، من أجل نقل اللاعب إلى ملعب أليانز أرينا.

ويرغب أياكس في الحصول على 20 مليون يورو إلى جانب 5 ملايين أخرى كمتغيرات، في ظل رغبة برشلونة في ضم اللاعب هو الأخر.

ويرغب بايرن ميونيخ في ضم ديست من أجل تعزيز الجهة اليمنى، وذلك بعد رحيل الإسباني ألفارو أودريوزولا بنهاية الموسم الماضي، بعد انتهاء إعارته من ريال مدريد.

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