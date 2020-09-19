خدمة عملاء للتواصل مع الجمهور.. أحدث تحركات السكك الحديدية لاحتواء كورونا

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لا تزال هيئة السكك الحديدية، تبتكر في الإجراءات الاحترازية المتبعة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، لعل أحدثها؛ تطبيق خدمة استعلامات عبر كبائن تحوي أجهزة معلقة للتواصل الصوتي مع موظفي خدمة العملاء.



ويرصد "الفجر"، أحدث تحركات هيئة السكك الحديدية لاحتواء فيروس كورونا، وحماية الركاب، بإطلاق تطبيق جديد أمام للجمهور، للاستعلام عن بعد حول أي استسفارات لتحقيق عنصر التباعد الاجتماعي.



خدمة استعلامات للجمهور

لعل أحدث إجراءات هيئة السكة الحديد، لتطبيق التباعد الاجتماعي، كأحد الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، تطبيق استعلامات جديد، عن بعد، للاستفسار عن أية معلومة أو مشكلة أو أعطال القطارات من خلال كبائن تحوي أجهزة معلقة للتواصل الصوتي مع موظفي خدمة العملاء المتميزين، الذين يقومون بالرد بمجرد رفع سماعة الهاتف بداخل الكابينة.



ولجأت هيئة السكة الحديد إلى تركيب الكبائن التي تقدم تلك الخدمة بمداخل محطة مصر برمسيس كمرحلة أولى على أن يتم تعميمه عقب ذلك في باقي المحطات.



استمرار التعقيم والتطهير

وتحرص الهيئة، على متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات ودورات المياه، للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائمًا.



كمامات عبر شبابيك التذاكر

كما توفر كمامات في شبابيك التذاكر بسعر الجملة بعدما أصبح ارتدائها إلزاميًا في وسائل النقل العام.



وكتوعية، بأعراض الفيروس وكيفية التصرف في حالة شعور الراكب بأي عرض منهم، قامت العيئة، بتعليق ملصقات في المحطات والقطارات، وبث رسائل إذاعية، مع ضرورة ارتداء الكمامة للعاملين والركاب.



كما زودت هيئة السكك الحديدية، عدد القطارات لاستيعاب أكبر عدد من الركاب وسهلت الحصول على التذاكر، لتحقيق التباعد الاجتماعي والحماية من الفيروس.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

