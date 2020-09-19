وزير الإسكان: جارٍ الانتهاء من أعمال المرافق بأراضي الإسكان "المتميز"بالمنطقة الشمالية بمدينة بدر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:53 ص
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الانتهاء من أعمال المرافق بقطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة الـ350 فدانا بالمنطقة الشمالية بمدينة بدر، وذلك في إطار تسليم قطع الأراضي كاملة المرافق للفائزين بها.
وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن إجمالي قطع أراضي الإسكان المتميز الجاري تنفيذ أعمال المرافق لها حوالي 2289 قطعة أرض، وجار حاليًا تنفيذ أعمال رصف الطرق واستكمال أعمال الإنارة بالمنطقة، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على الشركات المنفذة بسرعة إنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة وبالكفاءة والجودة المطلوبة.
وأضاف المهندس عمار مندور، أنه تم تشكيل فريق عمل من الإدارات المختصة بالجهاز لمتابعة ما تم ويجري من تنفيذه من أعمال، للتأكد من تنفيذها بالمواصفات المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

أخبار تهمك

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على نجم جديد

منذ ساعة و 10 دقيقة

مكافحة كورونا تزف خبرا سارا للمصريين بشأن لقاح الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 14 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي لضم أيوب الكعبي

منذ نصف ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

منذ حوالي 15 ساعة

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

منذ حوالي 18 ساعة

بلانكو بديل كاسيميرو في ريال مدريد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عرض مالي كبير يقرب الأهلي من صفقة الجناح الطائر

منذ ساعتين و 43 دقيقة

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

منذ حوالي 12 ساعة

بايرن ميونيخ يتفوق على برشلونة في صفقة "ديست"

منذ 41 دقيقة

خطوة تفصل الأهلي عن أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

سبب إصرار برشلونة على ضم نجم أياكس

منذ حوالي 4 ساعات

محمد ابراهيم مديرا فنيا لمنوف في دورة الترقي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 22 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر المقاصة في الدوري

منذ ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:33 ص

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على نجم جديد

تطورات مفاوضات الأهلي لضم أيوب الكعبي

11:11 ص

عرض مالي كبير يقرب الأهلي من صفقة الجناح الطائر

09:00 ص

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

10:10 م

بلانكو بديل كاسيميرو في ريال مدريد

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟