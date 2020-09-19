11266 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بكفرالشيخ

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بدأت امتحانات الدبلومات الفنية التجارية والصناعية والزراعية والفندقية، اليوم السبت، بمحافظة كفر الشيخ، وسط تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، مع التشديد علي عدم دخول الطلاب اللجان إلا مرتدين الكمامات.



وأكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، أن 11266 طالب وطالبة سيؤدون الامتحانات فى عدد 17 لجنة على مستوى المحافظة واشارت إلى أنه تم تجهيز اللجان وتعقيمها واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والمعلمين.



من جانبه أوضح محمد السبكى، مدير عام التعليم الفنى، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن وصول للاسئلة فى موعدها المناسب حفاظا على مصلحة الطلاب، مع مراعاة توفير الهدوء للطلاب وتخفيف التوتر.



وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الجمعة، خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 87958 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 101772 حالة من ضمنهم 87958 حالة تم شفاؤها، و5733 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.





