معامل جامعة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية العامة لإجراء تنسيق المرحلة الثالثة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:44 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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استقبلت صباح اليوم معامل تنسيق جامعة القاهرة، بمقارها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لإجراء التنسيق الإلكترونى بالمرحلة الثالثة للعام الدراسي الجديد 2020- 2021.

وتستمر معامل التنسيق الجامعة في العمل طوال فترة التنسيق بالمرحلة الثالثة، حيث تضم المعامل 320 جهاز حاسب آلي حديث، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل في رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الانترنت.

كما استقبلت مستشفى الطلبة بالجيزة، صباح اليوم، الطلاب الجدد بكلية الطب البيطري لإجراء الكشف الطبي لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة والالتزام بالتباعد الإجتماعي وفقًا للاجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه بالاستعداد الكامل لنجاح معامل التنسيق الثلاثة، في استقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة، كما وجه بتذليل العقبات التي تقابل الطلاب أثناء الكشف الطبي، وتعدد عيادات الكشف وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب منعًا للتكدس، وتوفير سبل الراحة لهم، مع تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنع الطلاب من الدخول بدون ارتداء الكمامة الواقية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات لتجنب الزحام والتكدس.
معامل جامعة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية العامة لإجراء تنسيق المرحلة الثالثة
معامل جامعة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية العامة لإجراء تنسيق المرحلة الثالثة
معامل جامعة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية العامة لإجراء تنسيق المرحلة الثالثة
معامل جامعة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية العامة لإجراء تنسيق المرحلة الثالثة

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