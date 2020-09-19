ضبط 3 أشخاص لقيامهم بمنع بائعي خضراوات من الوقوف بأحد الأسواق

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:40 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرف أول: (3 أشخاص "سماك، إثنين بائعى خضراوات لأحدهم معلومات جنائية مسجلة) لقيامهم بمنع طرف ثان: (إثنين من بائعى الخضراوات) من الوقوف بأحد الأسواق بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وقيام أحد أشخاص الطرف الأول بفك أحد العروق الخشبية الخاصة بفرش الخضراوات الخاصة بالطرف الثانى،.

وإلقائها بمنتصف الطريق المقابل للسوق وإشعال النيران بها وبإطار كاوتش، وقيام أحدهم بتصوير الواقعة ونشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، على الفور إنتقلت قوات الشرطة لمحل الواقعة


حيث تمكنت من السيطرة على الموقف وإخماد النيران وتم ضبط (8) أشخاص من بينهم 3 سيدات بحوزتهم (أسلحة نارية وبيضاء وكمية من الذخائر) لقيامهم بإشعال النيران بالطريق.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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