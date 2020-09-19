القوى العاملة: تعيين 1181 شاباً وتوفير 263 فرصة عمل أخرى بالبحيرة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:39 ص
بوابة الفجر
الفجر
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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، عن تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة البحيرة 1181 شابًا، بينهم 40 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 263 فرصة عمل، وقياس مستوى مهارة 1720 عاملا.

وأوضح السيد إبراهيم الخطيب مدير المديرية، في تقريره للوزير عن انجازات شهر أغسطس الماضي، أن المديرية سجلت 946 عاملا جديدًا فى مجال العمالة غير المنتظمة، كما قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 455 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد، وذلك من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي، وأسفر ذلك عن رصد 8 حالات إيجابية مصابة بالفيروس وتم عزلهم وعلاجهم تحت رعاية الشركات العاملين فيها.

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