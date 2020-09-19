مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على نجم جديد

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:33 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
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دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي طرفًا قويًا في إحدى الصفقات التي يتصارع نادي ريال مدريد الإسباني على ضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية بإيعاز من مدربه زين الدين زيدان الذي يبحث عن صفقات شابة في الموسم الجديد.

 

وذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن مانشستر يونايتد يخطط لضم إدواردو كامافينجا نجم رين الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي.

 

وأشارت إلى أن رين يعتقد أن تألق كامافينجا أوروبيًا في الموسم المقبل سيساعد النادي على طلب مقابل ضخم من الأندية الكبرى مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد الذي بات طرفًا قويًا في الصفقة ويهدد طموحات زيدان.

 

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