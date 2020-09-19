بنك ناصر يطلق مبادرة لتعديل الموقف الائتماني لمديني النفقة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:34 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements


أكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي، علي إنه في ضوء توجيهات السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك تم إطلاق مبادرة من البنك لتعديل الموقف الإئتماني وإلغاء القائمة السوداء ورفع حظر التعامل عن مديني النفقة، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي والتصالح في جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم في حالة سداد المديونية والانتظام في دفع النفقة في خطوة جديدة تستهدف تحقيق النفع لعملاء البنك غير المنتظمين في السداد كما انها تعد خطوة لصالح مستفيدي النفقة لحصولهم علي جميع المبالغ المحكوم بها لصالحهم الأمر الذى يجعل البنك يقوم بدوره كاملًا فى رعاية الأسر التى تستفيد من صندوق تأمين الأسرة الاستفادة الكاملة.

واوضح عشماوي إن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لهم حياة كريمة حيث يتم صرف 67 مليون جنيه تقريبا شهريًا كـ"نفقة" للمستحقين البالغ عددهم 395 ألف مستفيد بأحكام قضائية، مشيرا إلى أن هناك 245 ألف حكم نفقة بداية من 2004 وحتى 30 يونيه 2020 كما تم صرف 752 مليون جنيه للمستحقين خلال العام المالي الماضي 20192020 مؤكدا أن الصرف يتم من خلال فروع البنك المختلفة المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية.

وأفاد عشماوي أن بنك ناصر يقوم بدفع مبلغ 500 جنيه شهريًا، كحد أقصى، لحين تحصيل المبلغ كاملا من المحكوم ضده.

ووجه عشماوي رسالة إلي مديني النفقة بالإسراع في سداد المديونية والإستفادة من المبادرة والاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الإقتصادي.

أخبار تهمك

عرض مالي كبير يقرب الأهلي من صفقة الجناح الطائر

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بلانكو بديل كاسيميرو في ريال مدريد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تطورات مفاوضات الأهلي لضم أيوب الكعبي

منذ نصف ساعة

بايرن ميونيخ يتفوق على برشلونة في صفقة "ديست"

منذ 41 دقيقة

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر المقاصة في الدوري

منذ ساعة

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على نجم جديد

منذ ساعة و 10 دقيقة

تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 22 ساعة

محمد ابراهيم مديرا فنيا لمنوف في دورة الترقي

منذ ساعة و 15 دقيقة

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 14 ساعة

سبب إصرار برشلونة على ضم نجم أياكس

منذ حوالي 4 ساعات

مكافحة كورونا تزف خبرا سارا للمصريين بشأن لقاح الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

منذ حوالي 18 ساعة

خطوة تفصل الأهلي عن أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:33 ص

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على نجم جديد

تطورات مفاوضات الأهلي لضم أيوب الكعبي

11:11 ص

عرض مالي كبير يقرب الأهلي من صفقة الجناح الطائر

09:00 ص

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

10:10 م

بلانكو بديل كاسيميرو في ريال مدريد

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟