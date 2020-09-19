اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
الفجر
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يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع الجهود المبذولة من الوزارات المعنية في ملف تركيب العدادات الذكية مسبوقة الدفع، في مجالات الكهرباء والغاز والمياه، حيث استعرض آليات شحن هذه العدادات، بطرق الدفع الإلكتروني المختلفة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن الحكومة، في إطار مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في شتى مناحي الحياة، بدأت باستبدال العدادات التقليدية لعدد من الخدمات بأخرى ذكية مسبوقة الدفع، ونحن نتبنى تطبيق هذه التجربة في عدد من المصالح والهيئات الحكومية، ونسعى لتعميمها على مستوى الجمهورية، خاصة مع الفائدة الكبيرة لتركيب هذه العدادات للمواطن وللشركات مقدمة الخدمة على السواء.

وأضاف رئيس الوزراء أن تطور نظم الدفع الإلكتروني سهّل عملية تركيب العدادات الذكية، حيث يمكن شحن هذه العدادات بدون الحاجة للمحصل، من خلال إحدى شركات المدفوعات الإلكترونية، أو حتى عن طريق تطبيقات على الهواتف المحمولة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال تقرير استعرضه رئيس الوزراء، إلى وجود أكثر من 9 ملايين عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء، وأن الوزارة تستهدف تركيب مليوني عداد سنويا للتوسع في نشر هذه الخدمة على مستوى المحافظات.

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