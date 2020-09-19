وكيل "زراعة الفيوم": تكثيف الحملات الرقابية على محلات المبيدات والمخصبات

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:28 ص
بوابة الفجر
ريهام على
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قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن إدارة المكافحة بالمديرية شنت حملات مكثفة في مراكز المحافظة على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية لمواجهة مافيا بيع المبيدات المغشوشة والمبيدات المقلدة والمضروبة، والمخصبات الزراعية المحظورة قبل تداولها بالأسواق والغير المصرح بها من قبل وزارة الزراعة تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. 

وأكد، على تواصل أجهزة الرقابة على المبيدات بالمديرية بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات والتموين حملاتها المكثفة لضبط مخالفات بيع المبيدات الغير مصرح بها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، والإجراءات الرقابية لمواجهة بيع المبيدات المغشوشة والتى قد تؤثر سلبا على الصحة والبيئة والإنتاج الزراعى.

وأشار، إلى أن المحال التجارى للمبيدات يتم الزامهم بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها وايضا الرصد لها يوميا من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة من خلال قسم الرقابة علي المبيدات.

وخلال ذلك قامت إدارة المكافحة بالمديرية بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة بتشكيل لجنة برئاسة المهندس فكري سلطان رئيس قسم الرقابه على المبيدات والمخصبات بالمرور علي محلات المبيدات ومراجعة التراخيص والفحص الظاهري العبوات الموجوده وشهادات الصلاحية الخاصه بناحيه مركز ابشواي بحضور المهندس عبدالباقي يونس رئيس قسم المكافحه بالادارة. 

وشدد وكيل الوزاره بوضع أسماء المحلات المرخصة بالمديرية لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى لحين فتح منافذ بيع المبيدات والمخصبات بجميع الإدارات الزراعية بالمراكز.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
وكيل "زراعة الفيوم": تكثيف الحملات الرقابية على محلات المبيدات والمخصبات
وكيل "زراعة الفيوم": تكثيف الحملات الرقابية على محلات المبيدات والمخصبات
وكيل "زراعة الفيوم": تكثيف الحملات الرقابية على محلات المبيدات والمخصبات
وكيل "زراعة الفيوم": تكثيف الحملات الرقابية على محلات المبيدات والمخصبات
وكيل "زراعة الفيوم": تكثيف الحملات الرقابية على محلات المبيدات والمخصبات
وكيل "زراعة الفيوم": تكثيف الحملات الرقابية على محلات المبيدات والمخصبات
وكيل "زراعة الفيوم": تكثيف الحملات الرقابية على محلات المبيدات والمخصبات
وكيل "زراعة الفيوم": تكثيف الحملات الرقابية على محلات المبيدات والمخصبات

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