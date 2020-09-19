طبيب يكشف مفاجأة عن احتمالية إصابة المتعافين من كورونا مرة أخرى (فيديو)

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:57 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد المنيسي، أستا ذ الكبد والجهاز الهضمي، إن التعامل المصري مع جائحة كورونا كان حكيما جدا، ومحسوبا، حيت تم إتخاذ خطوات استباقية، منوها بأن مصر أول دولة استخدمت دواء "الرمديسيفير" بعد الولايات المتحدة، وقمنا بتصنيعه.

وأشار "المنيسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن مصر سبقت العالم الغربي في تصنيع هذا الدواء، بالإضافة إلى أن لدينا تصريح تصدير إلى 127 دولة، مؤكدا أن مصر جهزت المستشفيات لاستقبال المصابين في وقت قياسي.

وأضاف أن مصر سيطرت على فيروس كورونا بشكل غير مسبوق، كما تتعاون مصر مع الدول للبحث عن لقاح لمواجهة الفيروس، مؤكدا أن الالتزام بالإجراءات الااحترازية هو رقم واحد في مواجهة الفيروس، مشيدا ببروتكول العلاج المصري، معلقا: "نجحنا نجاح عالمي وغير مسبوق".

ونوه بأن خلايا الذاكرة لفيروس كورونا لا تتعدى 6 أشهر في أقصى الأحوال، والمتعافي من الإصابة يمكن أن يصاب مرة أخرى

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 87958 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 101772 حالة من ضمنهم 87958 حالة تم شفاؤها، و5733 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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