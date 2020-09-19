مي سليم تشارك محمد رجب في مسلسل 'ضربة معلم'

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:38 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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تشارك الفنانه مي سليم، في البطولة النسائية، في مسلسل "ضربه معلم" مع النجم محمد رجب، والمقرر أن يتم التصوير خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من التعاقد مع باقي النجوم العمل.


مسلسل "ضربه معلم" من نوعيه الأعمال الطويله، "حيث يتضمن 45 حلقة؛ وهو يحمل الطابع الاجتماعي والدرامي والعمل من إنتاج شركة سينرجى وإخراج إسماعيل فاروق، تأليف أحمد عبد الفتاح.



وفي سياق متصل تشارك مي سليم في مسلسل "خيط حرير" مع مى عز الدين والمقرر يعرض في السباق الرمضاني، ويشارك فى بطولته ومحمود عبد المغنى ونيكولا معوض وسوسن بدر هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر.

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