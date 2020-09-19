خبير: مصر كانت تخسر 50 مليار جنيه سنويًا بسبب الزحام بالقاهرة الكبرى

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قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن شبكة الطرق الداخلية بالمدن لم تكن تشهد اهتماما كبيرًا منذ فترة طويلة، ما أدى إلى وجود اختناقات مرورية شديدة في المدن وانعدمت السيولة المرورية، وهو ما أثر على الاستثمار.



وأضاف عقيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين السيد مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، أن البنك الدولي أعد تقريرًا في وقت سابق، وذهب إلى أن القاهرة الكبرى تخسر 50 مليار جنيه سنويًا بسبب الازدحام المروري، متابعًا: "الناس تتذكر صفر مونديال 2010، وذلك بسبب تقييم اللجنة المعنية للحالة المرورية في مصر وأنها تشهد اختناقات مرورية شديدة".



وأردف: "كان لا بد من وقفة لحل هذه الأزمة، وما يحدث الآن من إنشاءات على مستوى الكباري والطرق والمحاور هو جزء من حل مشكلة الزحام المروري في القاهرة، وهناك وسائل نقل جديدة يجرى الاستعانة بها، مثل منظومة النقل الذكي التي ستؤثر تأثيرًا جذريًا في تقليل الحوادث وانضباط الحركة المرورية بسبب التحكم الأكثر دقة في وسائل النقل".



وأشار، إلى أن مصر ستمتلك شبكة طرق ونقل جديدة وسريعة وآمنة لتشجيع الاستثمار وزيادة ساعات المواطنين وإراحة المواطنين، وهو ما بدأ يظهر في الأحياء المرورية التي شهدت حلولًا مرورية مثل منطقتي مدينة نصر والزيتون، بالإضافة إلى ما يحدث في المدن الأخرى في الإسكندرية وكل المحافظات والمدن، حيث تشهد حلولًا كثيرة لحل الاختناقات المرورية.

