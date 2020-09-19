استمرار تسجيل رغبات الطلاب بتنسيق المرحلة الثالثة للجامعات لليوم الثالث

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:32 ص
بوابة الفجر
الفجر
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يستمر اليوم السبت موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت، فى استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة، وتشمل (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين فى الدور الثانى)، وذلك لليوم الثالث على التوالي، من خلال موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت: https:tansik.egypt.gov.egapplication ولمدة 5 أيام تنتهي يوم الاثنين الموافق 2192020.

وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات، بلغ حتى الآن 50 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 20202021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح الخميس17 سبتمبر، وينتهى مساء الاثنين الموافق 21 سبتمبر الجاري.

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