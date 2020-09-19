خبير: مصر تشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى الشبكة القومية للطرق

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:29 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس جمال عسكر خبير في هندسة الطرق والنقل، إن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى الشبكة القومية للطرق، إذ بدأت من منتصف عام 2014، وكان من من المقرر أن تنتهي بنهاية العام الماضي، لكنه يجرى تشهد تدشين محاور وكباري جديدة.

وأضاف عسكر، خلال تقرير خاص عرضه برناامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى"، اليوم السبت، أن منطقة مصر الجديدة كانت تشهد كمية كبيرة من التكدسات والازدحامات المرورية، كانت تؤدي إلى تأخر المواطنين عن الذهاب إلى أماكن عملهم، مشيرًا إلى المنطقة لم تعد تشهد الأعداد الكبيرة من التقاطعات التي كانت تحتوي عليها، وهو ما أدى إلى زيادة انسيابية الطرق.

وتابع: "أغلقنا طريق شارع القبة مع شارع الحجاز، وأصبح هناك يوتيرن يأتي من شارع القبة إلى سينما روكسي، ثم نخرج إلى شارع الحجاز، أما ميدان المحكمة فهي تحتوي على مجموعة من المدارس، وبالتالي كانت تشهد تكدسات كبيرة، لكن الكوبري الذي جرى تدشينه في هذه المنطقة أدى إلى التخلص من الموجات المرورية الحمراء والتكدسات المرورية، وفي خطوة غير مسبوقة جرى تدين جراج متعدد الطوابق في ميدان روكسي منذ فترة ما أدى إلى تقليل الازدحامات أيضًا".

وأردف، أن شارع هارون المؤدي إلى ميدان الاسماعيلية كان يعج بالتقطاعات والتكدسات المرورية ووجود مجموعة كبيرة من المدارس كما أنه شارع تجاري، لكنه لم يعد يشهد هذه الكثافات بعد إنشاء الكباري والمحاور الجديدة في منطقة مصر الجديدة.
وأوضح، أن شارع النزهة شهد نهضة كبيرة، بعدما جرى إلغاء المواقف وتوسيع الشارع ليصبح اتساعه 6 حارات، وبالتالي أصبحت انسيابية الطريق كبيرة جدًا، وهي منظومات غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية.

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