"الصحة" تصدم المصريين بشأن وضع كورونا مستقبلا (فيديو)

Advertisements

حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، من خطورة المرحلة التي نمر بها في مواجهة فيروس كورونا، مشددا على أنها تستلزم زيادة في الوعي، المرحلة حيث أن الفيروس باقٍ وسيظل باقيًا.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور"، مساء الجمعة، انه لا يوجد فيروس منذ بدء الخليقة ظهر واختفى، لكن تقل حدته وشراسته، لافتًا إلى ان جائحة كورونا تسيطر على العالم، وأن هناك بعض المناطق على مستوى العالم الوضع فيها شديد السوء، وأخرى تعيش وضعًا جيدًا.



وتابع: "سيطرنا على الموجة الأولى جيدًا، لكن لم ننتصر على الفيروس، حيث نجحنا بقرارات سياسية قوية للغاية، وبعمل وجهد وزارة الصحة وجيل من الأطباء الشباب تفخر به أي دولة في العالم، وكانت درجة وعي الشعب المصري أعلى بكثير من وعي نظرائه في الدول المتقدمة".



وأردف، أن مصر نجحت في السيطرة على الوباء، حيث أصبحت الإصابات في الحدود المعقولة التي ترهق المؤسسة الطبية مع توفر الأدوية ووسائل الحماية.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 87958 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 101772 حالة من ضمنهم 87958 حالة تم شفاؤها، و5733 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

