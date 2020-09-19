الاستعلام عن حساب المواطن السعودي برقم الهوية الوطنية | الخطوات والرقم المجاني

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:08 ص
حساب المواطن
حساب المواطن
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الاستعلام عن حساب المواطن السعودي برقم الهوية الوطنية | الخطوات والرقم المجاني

الاستعلام عن حساب المواطن السعودي برقم الهوية.. ينتظر الكثير من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط  والمستفيدين من  المساعدات المقطوعة نظراً للحاجة إلى شراء احتياجات الشهر المبارك من المواد الغذائية والمشروبات والسلع التموينية. 

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن صرف تلك المساعدات المقطوعة خلال الساعات القادمة التالية وذلك مع نهاية شهر ذي الحجة 1441ه‍، حيث تزداد عمليات شراء الأطعمة واللحوم والدواجن وجميع أنواع المأكولات، حتى يواجهوا ظروف الحياة الصعبة، عن طريق حساب المواطن السعودي والذي يتم صرفه على دفعات شهرية لمستحقيها وفق الشروط والضوابط التي تم وضعها لهذا الحساب.

الاستعلام عن حساب المواطن السعودي برقم الهوية
أعلن حساب المواطن من أنه من المتوقع في هذه الأيام صرف الدفعة المستحقة من حساب المواطن لشهر سبتمبر 2020، والذي من المتوقع أن يتم إيداعها في الأيام القادمة، وذلك في ظل الجهود المبذولة من المملكة لرفع معاناة المواطن من الذهاب للمؤسسات الحكومية والتقديس والوقوف أمامها لذلك أعدت الدولة العمل الإلكتروني، حيث يستطيع المواطن من خلال البوابة الإلكترونية للحكومة السعودية معرفة موعد الصرف وكل ما يخصه إلكترونيا وذلك عبر الخطوات التالية:

- الدخول إلى البوابة الإلكترونية للحكومة السعودية (اضغط هنا).
- الدخول إلى موقع حساب المواطن.
- أكتب رقم الهوية والبيانات الخاصة بك.
- أضغط على أيقونة استعلام.
- سيتم عرض موعد الصرف ومبلغ الصرف ومكان الصرف.

الرقم المجاني للاستفسارات عن المساعدات المقطوعة
أعلنت وزارة تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن الرقم المجاني (8001222777) من أجل الاستفادة من الدعم الفني ومعرفة تفاصيل الدعم المقدم من وزارة تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والخاص بالمساعدات المقطوعة، ويذكر أن وزارة تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حددت أن يكون صرف تلك المساعدات المقطوعة سنوياً، ولا يمكن الحصول عليها أكثر من مرة فى العام.

الاستعلام عن حساب المواطن السعودي برقم الهوية الوطنية | الخطوات والرقم المجاني

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استعلم عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1441 "مقطوعة الضمان الاجتماعي" عبر موقع وزارة الموارد البشرية mlsd.gov.sa

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