ماكرون: رسالتنا واضحة لتركيا وهي الدعوة إلى حوار مسؤول بحسن نية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:17 ص
ماكرون
ماكرون
وكالات
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وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، رسالة واضحة لتركيا وهي الدعوة إلى حوار مسؤول بحسن نية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يجب أن تكون أوروبا أكثر حزما تجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

وأضاف ماكرون، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "نريد تجنب أي تصعيد في أزمة شرق المتوسط لكن على تركيا أن توضح نواياها".

 

وتابع الرئيس الفرنسي: "على أوروبا بأجمعها أن تتخذ موقفا موحدا وأكثر وضوحا تجاه تركيا".

 

وقد عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، مقطع فيديو يتضمن تقريرًا مصورًا بعنوان «النفط والغاز.. بوصلة أردوغان الاستعمارية» ويكشف عن أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة العربية وخاصة فى ليبيا وقطر وسوريا من خلال البترول النفظ والغاز والتى أصبحت بوصلة الرئيس التركي الاستعمارية.

 

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ماكرون رسالة تركيا

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