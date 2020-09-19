



ننشر موعد صرف الدفعة الثانية لأصحاب العلاوات الخمسة عبر رابط moss gov eg وزارة التضامن الاجتماعي





ملايين المواطنين ينتظرون موعد صرف الدفعة الثانية لأصحاب لعلاوات الخمسة، حيث من المقرر أن يتم صرفها في شهر أكتوبر القادم، لجميع أصحاب المعاشات الذي تنطبق عليهم الشروط، وهم المستفيدين من العلاوات الخمسة، للأشخاص الذين خرجوا علي المعاش ذلك من الاول يوليو 2006، ووذلك حتي يوليو 2015 وحتي عام 2019 غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.





توقيت صرف الدفعة الثانية للعلاوات الخمس

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد كلف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بصرف العلاوات الخمسة، لجميع الأشخاص الذين هم على المعاش وتنطبق عليهم الشروط، ومن المقرر أن يتم صرفها في شهر أكتوبر القادم حوالي 14 مليار جنية،كانت الدفعة الاولي من العلاوات الخمسة قد تم صرفها في شهر يوليو الماضي، كما تم صرف العلاوات لعدد من أصحاب المعاشات في القطاع الخاص في بداية شهر سبتمبر الحالي والذين كانوا قد تقدموا بتظلمات.





رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة

سوف تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة لجميع أصحاب المعاشات المستحقين من القطاع العام والقطاع الخاص وكذلك المؤسسات الصحفية والذين سقطوا من المرحلة الأولى، ويمكن الاستعلام عن أسماء المستحقين الجديد عبر هذا الرابط من هنا حيث وردت تصريحات أنه من المقرر أن تقوم المؤسسات الصحفية وهي الأهرام والأخبار وروزا اليوسف ودار المعارف ودار الهلال وكذلك وكالة أنباء الشرق الأوسط ودار التحرير وقد تم تحديد عددهم 7203 مستفيد.



