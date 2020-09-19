بلانكو بديل كاسيميرو في ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي كاسيميرو نجم ريال مدريد الإسباني يعتبر اللاعب الوحيد في مركزه في حين لا يرغب مسئولو الملكي في عقد أي صفقات في الصيف الحالي بسبب الأزمة الإقتصادية الناتجة من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قرر الإعتماد على النجم الشاب أنطونيو بلانكو كبديل لكاسيميرو.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع أن يكون بلانكو على مقاعد البدلاء في مباراة ريال سوسيداد وربما سيشارك بعد أن قضى 7 سنوات في أكاديمية النادي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد كان ينوي التعاقد مع الفرنسي إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين الفرنسي ولكن وجد مسئولو الملكي صعوبة في التعاقد معه ليتأجل ضم إلى صيف عام 2021.



















