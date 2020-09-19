كريس هيمسورث يشارك في حملة توعية بالتغير المناخي

Advertisements



يشارك النجم الكبير كريس هيمسورث في حملة للتوعية بالتغير المناخي، ضمن فعاليات مؤتمرات التحدث الشهيرة TED التي تقدم خبرات الاشخاص المؤثرين للعالم.

وقال صحيفة ديلي ميل، ان الحملة يشارك بها الأمير ويليام وعدد من الشخصيات البارزة في المجتمع البريطاني، وتتحدث عن ما يحدث من تغيرات تؤثر على القارة القطبية.

وارتفاع الحرارة العالمي الذي يرفع من منسوب مياه البحر وتأثير ذلك سلبيا على العالم لتوجه الدول لمزيد من سياسة المحافظة على البيئة.

