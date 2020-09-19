خطوة تفصل الأهلي عن أهم صفقاته الصيفية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:31 ص
الاهلي
الاهلي
محمد الدمتناوي
Advertisements
يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع النجم الجزائري يوسف البلايلي، لاعب فريق أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وهناك تحركات قوية داخل القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، من أجل حسم الصفقة في أسرع وقت خلال الفترة الحالية.

ويتفاوض الأهلي حاليًا مع يوسف البلايلي، على المقابل المالي الذي سيتقاضاه اللاعب، بالإضافة إلى المقابل الذي طلبه أهلي جدة لترك اللاعب.

ويدعم حفيظ بلايلي، والد اللاعب يوسف بلايلي، فكرة انتقاله لصفوف المارد الأحمر، بشرط الاتفاق على المقابل المالي بين الطرفين.

أخبار تهمك

الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يكشف عن 4 مرشحين لخلافة كارتيرون

منذ ساعة

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 18 ساعة

سبب إصرار برشلونة على ضم نجم أياكس

منذ 34 دقيقة

برشلونة يستهدف نجم أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة واحدة تفصل ليفربول عن الصفقة الثالثة

منذ حوالي 5 ساعات

مكافحة كورونا تزف خبرا سارا للمصريين بشأن لقاح الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 10 ساعة

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ يوم

تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

كومان يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

فينيسيوس جونيور يعود لقميصه الجديد بعد رحيل بيل

منذ حوالي 4 ساعات

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:10 م

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

سبب إصرار برشلونة على ضم نجم أياكس

08:00 ص

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

01:20 م

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

12:04 ص

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

08:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟