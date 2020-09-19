حسن الرداد: أتمنى تجسيد شخصية الممثل العالمي الراحل عمر الشريف





وأوضح خلال لقائه الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج "مساء دى إم سى" المذاع على قناة " دى إم سى" الفضائية، أن الراحل يعد شخصية غنية وثرية بالتفاصيل.





وأشار إلى أن الراحل ترك علامات واضحة في محليًأ وعالميًا حيث قدم العديد من الأعمال العربية والعالمية الناجحة.





يذكر أن الرداد كان قد حقق نجاحات كبيرة من خلال فيلمه الجديد "توأم روحي" الذي تم طرحه في السينما مؤخرا، وشارك في البطولة أمينة خليل وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.



أعرب النجم حسن الرداد، عن أمنيته في تجسيد شخصية الممثل العالمي الراحل عمر الشريف في عمل فني.