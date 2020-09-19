نجم برشلونة على رادار ليفربول

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:30 ص
برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول الإنجليزي يسعى للتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة الإسباني وذلك من أجل تدعيم خط هجوم الفريق قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن مسئولي ليفربول الإنجليزي اتصلوا بمسئولي برشلونة الإسباني مؤخرًا لطلب التعاقد مع النجم الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول معجب بموهبة وسرعة ديمبلي ويرى أن النجم الفرنسي يستطيع إضافة جودة لهجوم الريدز في الموسم الحالي بالإضافة إلى محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لم يرد على طلب ليفربول حتى الآن لكنه بدأ يفكر في الأمر لا سيما أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة فقط بدون وجود بند أحقية الشراء.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ديمبلي كان قد انضم إلى برشلونة في صيف 2017 لكنه فشل في إثبات قدراته مع البلوجرانا في المواسم السابقة بسبب تعرضه لإصابات متتالية.

أخبار تهمك

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ يوم

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

منذ حوالي 12 ساعة

فينيسيوس جونيور يعود لقميصه الجديد بعد رحيل بيل

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكشف عن 4 مرشحين لخلافة كارتيرون

منذ ساعة

خطوة واحدة تفصل ليفربول عن الصفقة الثالثة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 19 ساعة

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يستهدف نجم أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مكافحة كورونا تزف خبرا سارا للمصريين بشأن لقاح الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 10 ساعة

سبب إصرار برشلونة على ضم نجم أياكس

منذ نصف ساعة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 10 ساعة

كومان يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:10 م

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

سبب إصرار برشلونة على ضم نجم أياكس

08:00 ص

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

01:20 م

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

12:04 ص

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

08:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟