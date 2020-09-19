هشام يكن: الزمالك يحتاج مدرب صاحب خبرات

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
هشام يكن
هشام يكن
محمد جمال
Advertisements

هنأ هشام يكن، نجم نادي الزمالك سابقًا، النادي الأهلي بحصد لقب الدوري المصري الممتاز رقم 42 في تاريخه.

وقال هشام يكن خلال استضافته ببرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مبروك للنادي الأهلي ولكن الزمالك قادر على استعادة مستواه".

وعلق هشام يكن عن خسارة الزمالك أمام أسوان ورحيل الفرنسي باتريس كارتيرون: "طارق يحيى لم ينجح في لقاء اليوم بسبب عدم توظيف اللاعبين بشكل جيد والإصابات أثرت على الزمالك وأداءه خلال مواجهة الفريق الجنوبي".

وتابع: "الزمالك يحتاج لمدرب ذي خبرات في الفترة المقبلة من أجل استعادة مستواه والتركيز في الفترة المقبلة بالبطولة الإفريقية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هشام يكن الزمالك اخبار الزمالك

أخبار تهمك

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 10 ساعة

مكافحة كورونا تزف خبرا سارا للمصريين بشأن لقاح الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 19 ساعة

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ يوم

فينيسيوس جونيور يعود لقميصه الجديد بعد رحيل بيل

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يستهدف نجم أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

منذ حوالي 15 ساعة

سبب إصرار برشلونة على ضم نجم أياكس

منذ 35 دقيقة

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

منذ حوالي 12 ساعة

خطوة واحدة تفصل ليفربول عن الصفقة الثالثة

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يكشف عن 4 مرشحين لخلافة كارتيرون

منذ ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:10 م

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

سبب إصرار برشلونة على ضم نجم أياكس

08:00 ص

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

01:20 م

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

12:04 ص

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

08:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟