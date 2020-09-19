الزمالك يكشف عن 4 مرشحين لخلافة كارتيرون

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:30 ص
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
ريهام عبد المحسن
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كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن 4 مدربين مرشحين لقيادة الفارس الأبيض خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قد رحل عن منصبه مستغلًا الشرط الجزائي من أجل قيادة التعاون السعودي.

ويبذل الزمالك جهوده واستعدادته من أجل مواجهة الرجاء المغربي في 18 أكتوبر المقبل في مباراة الذهاب في الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى في تصريحات لفضائية الزمالك :"انحصرت الترشيحات بين 4 أسماء وهم السويسري كريستيان جروس والأرجنتيني جابريل كالديرون والثنائي البرتغالي جيسوالدو فيريرا وجايمي باتشيكو".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلاً:"اللجنة المشكلة لاختيار المدير الفني الجديد للزمالك بدأت في التفاوض مع الأربعة مدربين ومعرفة مطالبهم المالية والفنية لتشكيل الجهاز المعاون".

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