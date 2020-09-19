لامبارد يتحدث عن فيرنر قبل مواجهة ليفربول

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:00 ص
فيرنر
فيرنر
أحمد عصام
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تحدث فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، عن مهاجمه الألماني تيمو فيرنر قبل مواجهة ليفربول في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وقال لامبارد في تصريحات صحفية عن تأقلم فيرنر: "‏نحن نملك قسم للتعاقدات وهم ينظرون بعناية لتاريخ كل لاعب، ولكن أنا أيضًا انظر إلى ذلك وأحب رؤية هكذا شيء من اللاعبين، وانظر إلى حسابات اللاعبين في وسائل التواصل أيضًا لأنها تمنحك فكرة ولو بسيطة عن شخصية اللاعب".

وأضاف: "‏سألت بعض الأشخاص عنه، وسألت إمبادو عنه لذا كان هناك إتصال، وهناك طرق تعرفك على حياة اللاعبين في هذه الأيام مثل مواقع التواصل وما شابه، وأحيانًا قد تتحدث إلى شخص آخر ويخبرك عن مدى تعطشه وإلتزامه، ولكنك قد لا ترى ذلك لذا يجب أن تتحدث معه، وأنا تحدثت مع تيمو وشعرت بذلك منه".

وتابع: "‏شعرت بحماسه وتعطشه في التدريبات أيضًا، وهو يريد أن يتدرب بجدية كل يوم ويبذل قصارى جهده ليكون إضافة كبيرة للفريق، وأنا أحب ذلك ومتأكد بأنه سيحظى بمسيرة ناجحة في تشيلسي، وهذا يعود لعمله، وهو قوي لذا لا أشك بأنه سيستطيع التعامل مع البريميرليغ وأحجام المدافعين".



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