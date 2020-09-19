سليم عساف يطلق أحدث أغانيه بعنوان "يا مدلع"

السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:27 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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طرح الفنان اللبناني ​سليم عساف​ أغنيته الجديدة على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج شريف ترحيني.

ويقول مطلع الأغنية "يا مدلع يا مدلع قلبي نار ولع إنتا حبيبي وبس بغيرك ما بطلع رح حبك ميت سني تا تخلص الدني لو تعرف شو بني بحبك عم بتقطع".

ويعود بنا سليم في هذا العمل إلى فترات قديمة من الزمن الجميل في لبنان، حين كانت بيروت منارة الشرق، ويطالب من خلاله بأن يعود لبنان كما كان.

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