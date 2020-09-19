ليروي ساني: بايرن ميونيخ لا يشبع أبدا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
أحمد عصام
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عبر ليروى ساني لاعب بايرن ميونخ، عن سعادته البالغة بعد تحقيق الفوز الأول مع فريقه الجديد في الدوري الألماني، وجاء هذا الإنتصار على حساب شالكة بنتيجة ثمانية أهداف نظيفة. 

وقال ساني في تصريحات صحفية: "‏هذا الفريق كان من مستواه الدرجة الأولى العام الماضي، ولا يزال جائعًا، وعلى الرغم من الفوز باللقب الثلاثية".

وأضاف: "لست لائقًا بنسبة 100٪ بعد، ولكنني دائمًا أريد القيام بدوري، وشعرت بسعادة كبيرة أن أكون في الملعب مع الأولاد، ولقد كان يومًا جيدًا للغاية، وأشعر براحة تامة وأدركت أن الأمور ستسير بشكل جيد مع الفريق".

وقد انتقل ليروى ساني في فترة الإنتقالات الصيفية إلى فريق بايرن ميونخ قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

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