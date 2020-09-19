ميسي يزين قائمة الأرجنتين قبل خوض تصفيات المونديال

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:31 ص
ميسي
ميسي
أحمد عصام
Advertisements
كشف ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن قائمة فريقه التي ستخوض مباريات التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل، حيث سيلعب الفريق في تصفيات كأس العالم الذي سيقام في قطر 2022.

ويستضيف المنتخب الأرجنتيني نظيره الاكوادوري يوم 9 اكتوبر المقبل، وسوف يحل ضيفًا ثقيلًا على منتخب بوليفيا يوم 14 من نفس الشهر.  

وتأتي قائمة منتخب الارجنتين كالتالي :-

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز – خوان موسو – أجوستين مارتشيسين.

خط الدفاع: خوان فويث – رينزو سارابيا – خيرمان بيتزيلا – نيكولاس أوتاميندي – والتر كانيمان – ليوناردو باليردي – نيوين بيريز – نيكولاس تاجليافيكو – ماركوس أكونيا – فاكوندو ميدينا.

خط الوسط: لياندرو باريديس – جيدو رودريجيز – رودريجو دي باول – إزيكييل بالاسيوس – جيوفاني لوسيلسو – نيكولاس دومينجيز.

خط الهجوم: ليونيل ميسي – باولو ديبالا – لوكاس أوكامبوس – نيكولاس جونزاليس – أليكسيس ماك أليستر – أليخاندرو جوميز – خواكين كوريا – لوكاس ألاريو – لاوتارو مارتينيز – جيوفاني سيميوني – كريستيان بافون.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي قائمة الأرجنتين رياضة

أخبار تهمك

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

منذ حوالي 9 ساعات

بقيادة الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

مكافحة كورونا تزف خبرا سارا للمصريين بشأن لقاح الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

خطوة واحدة تفصل ليفربول عن الصفقة الثالثة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

زيدان يتلقي بشري سارة قبل مواجهة ريال سوسييداد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يستهدف نجم أتلتيكو مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

فينيسيوس جونيور يعود لقميصه الجديد بعد رحيل بيل

منذ ساعة و 6 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:10 م

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

01:20 م

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

08:37 م

مكافحة كورونا تزف خبرا سارا للمصريين بشأن لقاح الفيروس (فيديو)

08:14 م

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

12:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟