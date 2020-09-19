موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

تلقي فريق الزمالك هزيمة مفاجئة أمام نظيره فريق أسوان بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ28 من البطولة المحلية.





خسارة الزمالك أمام أسوان قادت الأهلي للتتويج بلقب الدوري رسميًا للمرة 42 في تاريخه، بعدما اعتلي الأحمر صدارة الترتيب برصيد 72 نقطة، بينما توقف رصيد الزمالك عند 55 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم ليصبح أقصي رصيد يمكنه تحقيقه 70 نقطة.





موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري الممتاز:

يواجه فريق الزمالك نظيره فريق طنطا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 سبتمبر لعام 2020، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وستقام مباراة الزمالك ضد طنطا على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطنطا بالدوري:

ستكون مباراة الزمالك ضد طنطا المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل بالجولة 29 من الدوري الممتاز، متاحة للمشاهدين عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت on time sport، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري هذا الموسم، كما يمكن مشاهدة المباراة عبر روابط البث المباشر على الانترنت.



